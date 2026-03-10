「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１０日、ＴｉｋＴｏｋを新規更新。サッカー・ベルギー１部リーグのシント＝トロイデンＶＶ（ＳＴＶＶ）の試合を現地で応援した様子を記した。西村氏はＳＴＶＶのプラチナスポンサー「にしたんクリニック」代表として、本拠地・大王わさびスタイエンスタジアムでのサークル・ブルッヘ戦を観戦。試合前にはＳＴＶＶの立