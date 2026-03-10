イランとの戦闘が長期化する懸念がある中、イスラエルの経済損失は週におよそ4600億円だと推計されています。【映像】イスラエル・テルアビブの様子松本拓也リポ「イスラエルでは戦闘が始まって以降、経済にも影響が出ている企業の株価は軒並みマイナスになっている」テルアビブ証券取引所経済部門責任者ロン・クライン氏「この戦争は世界的に影響がある。市場の価格も下落する。残念ながらイスラエルは、戦闘や軍事作戦に慣れて