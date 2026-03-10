7日に訪日した台湾の卓栄泰行政院長＝10日、台北市（中央通信社＝共同）【台北共同】台湾の林佳竜外交部長（外相）は10日、中国の王毅外相が台湾問題に日本が介入しないよう8日の記者会見でけん制したことに反論し「台日は価値観を共有し、台湾海峡安定のために力を合わせている」と述べた。外交部（外務省）は、卓栄泰行政院長（首相）の7日の訪日も正当な行為だとの立場を示した。林氏の声明を外交部が発表した。「台湾と日