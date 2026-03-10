日本生命が4年連続で5％以上の賃上げです。日本生命は基本給を一律で底上げするベースアップに相当する額を含めて、5.5％程度の賃上げを実施する方針を明らかにしました。対象となるのは全国に、およそ2万5000人いる人事や経理などを担当する内勤職員で、労働組合との交渉が成立すれば4年連続で5％以上の賃上げとなります。来週18日には春闘の集中回答日が控えるなか生命保険業界ではすでに第一生命が平均7％の賃上げで労組と合意