岩手県陸前高田市の高田地区海岸の巨大防潮堤と災害公営住宅（左上）＝10日午後東日本大震災と東京電力福島第1原発事故で被災した岩手、宮城、福島3県と41市町村で、復興のため災害公営住宅や防潮堤などを整備した結果、2024年度のインフラの維持管理費は少なくとも1460億円に上り、震災前の1.51倍だったことが10日、共同通信の調査で分かった。震災は11日で発生から15年。インフラの復興事業には多額の国費が投入されたが、維持