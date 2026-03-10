〈「東大が掲げる“多様性”なんて完全に欺瞞です」高校中退→引きこもり→早稲田卒業→議員秘書→フリーター→…38歳で東大医学部に入った男が痛感させられたエリートの“冷たい壁”〉から続く「私の人生の95％は仕事だった」。そう語る国立大の元・医学部長は、アルコール依存症へと転落してしまった――。【写真】この記事の写真を見る（46枚）38歳で東大理IIIに合格し、現在は依存症治療の最前線に立つ異端の精神科医・西村