2026年1月に飲食店のドアを壊した疑いで逮捕されていた歌舞伎俳優の中村鶴松さんが、不起訴処分でコメントを発表しました。コメントでは、「このたびは私の軽率な行動により、被害店舗さまには大変ご迷惑をおかけしましたこと深くおわび申し上げます。今回の件を厳粛に受け止め、自分自身を見つめ直してまいります。再び舞台復帰の機会をいただけるのであれば、その重みを決して忘れることなく、舞台人としての責任を胸に刻み、一