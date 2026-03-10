政府は中東情勢の緊迫化を受け、日本人退避のため10日から11日にかけて、サウジアラビアとUAE＝アラブ首長国連邦からチャーター機を1便ずつ運航すると発表しました。【映像】木原官房長官のコメント（実際の様子）木原官房長官「現時点では、10日から11日にかけてリヤドとドバイから政府チャーター機をそれぞれ1便ずつ運航することを予定しております」外務省によりますと、サウジアラビア・リヤド発の便は日本時間の10日夜に