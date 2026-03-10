犬に敵だと思われる絶対NG行為 飼い主の何気ない行動が愛犬に敵意とみなされてしまうことがあります。飼い主の危険な行動は、飼い主への敵意と攻撃に変わってしまうことがあります。 人間を怖い存在であると認識してしまうと、他人を傷つけてしまう恐れもあります。 どのような行為が犬にとっての敵意となるのか、愛犬の心を傷つけてしまうことがないよう、配慮のある行動をするように心がけましょう。 1.ジッと目を見つめる