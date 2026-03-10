愛犬の「かいかい」の正体…犬アトピー性皮膚炎とは？ 愛犬が体を頻繁にかゆがったり、舐めたり、こすりつけたりする行動は、私たち飼い主にとってとても心配なものです。特に、特定の季節だけでなく一年中症状が見られたり、なかなか治らなかったりする場合、それは「犬アトピー性皮膚炎（Canine Atopic Dermatitis; CAD）」という病気の可能性があります。 犬アトピー性皮膚炎は、環境中のアレルゲン（花