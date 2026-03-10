由薫が3月20日に配信リリースする新曲「Ray」のパフォーマンス映像を公開した。 （関連：【映像あり】由薫、映画『鬼の花嫁』イメージソング「Ray」パフォーマンス映像） 本楽曲は、映画『鬼の花嫁』のイメージソングとして書き下ろされたもの。公開された映像は、楽曲をキーボードの生演奏にのせて由薫が歌ったもので、ショートサイズではあるがリリースに先がけて