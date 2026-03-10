JTB（ジェイティービー）は、国内・海外旅行でタイムセールを3月4日から17日まで開催する。国内旅行では、新幹線・JR付き、航空券とホテルがセットになったタイムセール期間限定ツアー、全国のホテル・旅館でタイムセールプランを設定する。タイムセールプランで使える割引クーポンも用意する。海外旅行では、航空券とホテルがセットになった「ルックJTBMySTYLE」で割引プランを設定する。クルーズや現地ツアーでも特別商品を設定