ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ最終節で、ベトナムと対戦する。日本時間18時のキックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。１ 山下杏也加(GK)２ 清水梨紗４ 熊谷紗希５ 高橋はな９ 植木理子10 長野風花13 北川ひかる14 長谷川唯(C)15 藤野あおば17 浜野まいか19 谷川萌々子すでに決勝トーナメント進出を決めおり、