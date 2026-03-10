フリーアナウンサーで元アイドルの村上文香さんは3月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。妊娠前後の悩みについて、赤裸々に語りました。【写真】妊娠中の村上文香「全く心配する必要はなかった」「子ども欲しい」と思う反面、妊娠することで体型などが変わってしまうことへの不安をつづった一般ユーザーのポストを、村上さんは引用。「炎上怖いけど正直に書くと、、私も妊娠が分かった時、体型が変わることも今までみたいに美容を楽