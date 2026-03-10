◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦のチェコ戦前に行われた公式会見に出席。まだ安打が出ていない近藤健介外野手（32）について言及した。近藤は初戦の台湾戦は「2番・右翼」で先発出場し全て内野ゴロに終わり5打数無安打、韓国戦も「2番・右翼」でスタメンに名を連ね