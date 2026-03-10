元TBSアナウンサーでフリーの枡田絵理奈（40）が10日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、盛り上がりを見せる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について問われる場面があった。夫は広島・堂林翔太内野手（34）。広島在住で3児のママとして奮闘している。この日も出演後、日帰りで広島に戻るという。番組ではこの日、行われる日本―チェコ戦の記事が紹介され、MCの大島由香里から「W