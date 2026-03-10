安倍晋三元首相銃撃事件で無期懲役判決を言い渡された山上徹也被告（45）が、旧統一教会への解散命令に関し「出なかったら大変だった」と、賛同する趣旨の発言をしたことが10日、分かった。面会したジャーナリストが明らかにした。