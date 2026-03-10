記者会見する研究チームの松井豊筑波大名誉教授（中央）ら＝10日午後、東京・霞が関の司法記者クラブオウム真理教による事件の被害者支援に取り組む「オウム真理教犯罪被害者支援機構」は10日、被害者や家族らを対象に心境や健康状態などを調査するアンケート結果を公表した。2018年の松本智津夫元死刑囚ら幹部の死刑執行について約4割が「執行されても気が晴れなかった」とし、被害者の多くが心身の不調が続いていると訴えた。