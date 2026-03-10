東京・永田町の自民党本部自民党は10日の総務会で、インテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化に向けた「国家情報会議」創設法案を正式了承した。法案は、首相を議長とする情報会議の事務局を担う「国家情報局」の設置を明記。政府は近く閣議決定し、国会に提出する方針だ。政府の情報収集活動が活発化すれば市民に対する監視が強化され、プライバシーの侵害や憲法が保障する「表現の自由」の制約につながりかねないとの懸