モデルの滝沢眞規子（47）が8日放送のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。子育てのエピソードを語った。滝沢は2001年2月、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。03年に第1子女児、07年に第2子男児、08年に第3子女児を出産した。電動アシスト付き自転車の話題になると、滝沢は「私も転んだことがあるんですよ。子供を前と後ろに乗せてて。全員この状態で止まりましたね」と転倒しかけて斜めになったが、踏ん張っ