【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 vs ベトナム女子代表（日本時間3月10日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】長谷川唯の「ダイレクト股抜きゴール」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は3月10日、オーストラリアで開催されている「AFC女子アジアカップ2026」のグループステージ第3節でベトナム女子代表と対戦。日本時間18時のキックオフを前にスタメンが発表された。2大会ぶりの優勝と2027年ワー