ヴィジュル系ロックバンド、the GazettEが10日、公式サイトを更新。ギタリストの葵を除名したと発表した。声明で「この度、我々the GazettEは、ギタリスト葵を除名し、今後袂を分かつ決断をいたしました」と報告。「事の発端は、葵による一方的なバンド活動の放棄と既に決まっていたリリースやツアーに対する活動の妨害行為、それに伴う度重なる背言行為にあります。我々はthe GazettEを存続させるべく、再三にわたり直接の対話を