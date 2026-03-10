スワローズの選手たちに聞いた、それぞれの改革〜野手編（後編）前編：「山田哲人は三塁挑戦、二遊間は激戦区に」はこちら＞＞ヤクルトの沖縄・浦添キャンプでは、チームが大きく変わりつつあることを実感した。池山隆寛監督は、それを実現するための高いレベルでの競争を期待している。外野陣にはレギュラーに手が届きそうな若手がひしめき、選手たちはこれまでの自分を変えることでレギュラー奪取を目指していた。昨シーズン、