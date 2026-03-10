【「はじまりのピカチュウ」4月下旬発送分】 受注期間：3月10日10時～3月17日16時59分 お届け予定日：4月下旬 ポケモンセンターオンラインにて受注販売が開始した「ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ」と「マスコット はじまりのピカチュウ」の4月下旬発送分が即日完売した。 本商品は、「ポケモン 赤・緑」で出会えるピカチュウを再現したぬいぐるみとマスコット。