ソフトバンクは１０日の巨人とのオープン戦（宇部）を２―２で引き分けた。小久保監督は巨人のドラフト１位ルーキーである竹丸和幸投手（２４）に舌を巻いた。この日は柳田、山川など主力が不在の中での一戦だった。打線は初回、２回と三者凡退に抑え込まれた。３回以降は安打こそ出たものの、得点圏まで走者を進められず。結局、５回までに５本の安打を放ちながら無得点に封じられた。試合後、指揮官は相手左腕について「真