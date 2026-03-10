スワローズの選手たちに聞いた、それぞれの改革〜野手編（前編）池山隆寛新監督を迎え、心機一転、新たなスタートを切ったヤクルト。沖縄・浦添キャンプに参加した選手たちに、「今シーズン変えたこと、変えていること」をテーマに質問。投手につづき、野手21人にも答えてもらった。今季からサードに挑戦する山田哲人photo by Sankei Visual【それぞれの課題に向き合う主力たち】「ダイヤモンドは白紙」池山監督は就任時から