■“保守層”の「高市離れ」乾坤一擲、真冬の電撃解散で、にわかリベラル新党の「中道改革連合」を木っ端みじんに打ち砕き、史上空前の316議席という大勝利を収めた高市早苗首相だが、特別国会が始まると、なぜか精彩を欠いている。写真＝時事通信フォト衆院予算委員会を終えた高市早苗首相（中央）＝2026年3月9日午後、国会内 - 写真＝時事通信フォト自民党としては、単独で衆院の3分の2を優に超え、日本維新の会と合わせれば実に