全日本プロレスは１０日、お笑い芸人はなわの長男・塙元輝（２５）が練習生契約を結んだことを発表した。塙は佐賀市出身の２５歳。幼少期からから柔道に打ち込み、その模様は、ＴＢＳ系列で放送されていたテレビ番組「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」や、日本テレビ系の「有吉ゼミ」で紹介されていた。名門・国士舘大卒業後は教員として務めていたが昨年５月に退職。フロントからのオファーが受けて、今回の契約に至った。