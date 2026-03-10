英国の女子プロレス団体「プロレスリングＥＶＥ」のビッグマッチ「ＷｒｅｓｔｌｅＱｕｅｅｎｄｏｍ?」が８日（日本時間９日）に行われ、新日本プロレスが管理するＳＴＲＯＮＧ女子王者の朱里（３７）がアレックス・ウインザー（３２）に敗れベルトを失った。ＩＷＧＰ女子王座との２冠王者に君臨する朱里は、昨年６月に同王座のＶ１戦で退けたウインザーとのＳＴＲＯＮＧ王座戦に出陣。鋭い蹴りとサブミッションで試合を優