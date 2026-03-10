なぜ現代社会で生きづらさを感じるのか。奈良県の山村に移住した思想家の青木真兵氏は「現代の生きづらさは、自分ではなく他者のニーズを満たそうとする消費社会に起因する。これは田舎へ移住することで軽減されるが、移住後に都会との縁を切らないことも重要だ」という――。※本稿は、青木真兵『資本主義を半分捨てる』（ちくまプリマー新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yamada Emi※写真はイメージです -