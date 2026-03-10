【モデルプレス＝2026/03/10】元NMB48でモデルの吉田朱里が3月9日、自身のInstagramを更新。娘の生後1ヶ月を記念したショットを公開した。【写真】第1子出産の29歳元NMB「装飾にセンス感じる」娘のセルフ1ヶ月フォト◆吉田朱里、娘の生後1ヶ月記念ショット披露吉田は「1ヶ月フォトセルフで撮ってみた」と記し、自身が撮影した娘の写真を複数枚投稿。1枚目には、レースのボンネットとベビードレスを着用した娘が、白を基調に装飾さ