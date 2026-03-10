【「シュビムワーゲン166型」実車展示】 展示期間：3月10日～3月27日まで タミヤは、同社のフラッグシップショップ「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」にて水陸両用車「シュビムワーゲン166型」の実物車両を3月27日まで展示している。 「シュビムワーゲン166型」は第二次大戦中、ドイツ軍で活躍した水陸両用4輪駆動車。また、店舗ではタミヤから3月14日頃発売予定のプ