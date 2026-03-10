◆オープン戦阪神２―１西武（１０日・甲子園）阪神・中川勇斗捕手がオープン戦１号を放った。４回１死のフルカウントから西武・高橋光のカットボールを左翼席へ。スポーツ報知評論家の福本豊氏は結果だけでなく、打席内容を評価し、開幕１軍入りへ太鼓判を押した。＊＊＊＊＊＊４回の中川は西武のエース格の高橋光から見事な一発やったね。２ボール２ストライクから外角の変化球を見極めて、続く６球目をバチーン！左足を