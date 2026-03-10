◆オープン戦ＤｅＮＡ６―１広島（１０日・横浜）広島は森下暢仁投手が４回８安打３失点と苦戦するなど、投手陣が毎回の１６安打を浴び、オープン戦は５連敗となった。ドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）は２安打。初回１死三塁で左前適時打を放つと、二盗も決めた。３回にも三塁内野安打で出塁。二塁まで進塁すると、ワンバウンド投球のわずかな隙をついて三塁に進む好走塁も見せた（記録は暴投）。７日の中日戦（マツダ）