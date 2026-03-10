10日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）では、北斗晶の代役として枡田絵理奈アナが登場した。【写真】まさか！『5時に夢中！』広島から“北斗晶の代役”登場枡田は『5時に夢中！』火曜コメンテーターを務める岩下尚史とは、かつてTBS系『いっぷく！』で共演していた仲。枡田が「ハコちゃんに会いに、広島から来ました！」と声を弾ませた。これに対して、岩下が「（国分）太一くん呼んどけばよかった！」とぶっ込むと