北方領土に関する高校生の弁論大会で受賞した河森絢音さん（右）、三浦かんなさん（左）と写真に納まる高市首相＝10日午前、首相官邸高市早苗首相は10日、北海道の高校生を対象にした北方領土に関する弁論大会の受賞者2人と官邸で面会した。ロシアのウクライナ侵攻を受け、元島民の北方四島の墓参が中断している現状に触れ「問題解決に向け、政府の発信をもっと強くしないといけない。2人が活躍し、若い人たちに北方領土問題を伝