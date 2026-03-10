玉鷲大相撲の西前頭9枚目の玉鷲（41）＝本名玉鷲一朗、モンゴル出身、片男波部屋＝が春場所（エディオンアリーナ大阪）3日目の10日、幕内1470回出場となり、旭天鵬の史上1位記録に並んだ。2008年秋場所の新入幕から17年半で新たな大記録を打ち立てたが「記録は考えずに自分の相撲を取り続けたい」と表情を引き締めた。この日は正代に敗れて初日から3連敗となった。元関脇の玉鷲は激しい突き、押しを武器に史上3位に並ぶ幕内