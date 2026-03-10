「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ平和島」（１０日、平和島）門田栞（２５）＝香川・１３０期・Ｂ１＝が、６号艇で出場した１０日の２日目４Ｒで６コースから２着と好走。９日の初日からは１、２、２着と大きくポイントを加算した。レース後は「出足がいいですね。１周２Ｍは差されたと思ったけど、出足の良さで何とかなりました」と笑みをこぼしていた。それでも、「調整は失敗。旋回半径が広かった」と操縦性には課題を