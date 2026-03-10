【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領は９日、電話会談を行い、イラン情勢などについて議論した。米露首脳の電話会談は昨年１２月下旬以来で、米国とイスラエルによるイラン攻撃後は初めて。トランプ氏は、プーチン氏からイラン情勢で協力したいとの意向が示されたと明かした。プーチン氏に対し、「『ウクライナとロシアの戦争を終結させることで、もっと協力できる』と伝えた」とし、「プー