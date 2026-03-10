日本野球機構（NPB）は10日、今シーズンのファーム日本選手権を静岡県草薙総合運動場野球場で開催すると発表した。2軍の公式戦は今季、これまでのイースタン、ウエスタンの2リーグ制から1リーグ3地区制（東、中、西地区）の「ファーム・リーグ」として再編された。ファーム日本選手権では各地区の優勝3チームと各地区2位の中で最高勝率1チームの計4球団がトーナメント方式で争う。10月3日に準決勝、翌4日に決勝が行われる。