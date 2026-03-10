俳優の岸本加世子が１０日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。実の父と育ての父の２人の介護を行ってきた苦労を打ち明けた。岸本は、マグロ漁師だった実の父と、実母と再婚した育ての父の２人の父がいるといい、実の父は再婚相手が亡くなり、身内が岸本しかいないため、岸本が自宅近くにアパートを借りて介護をしていたという。その時点で実の父は要介護２。「最初は手探り。ケアマネジャーさんやヘルパーさんに教えてもら