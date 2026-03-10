瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。10日夜も晴れの天気が続くでしょう。 11日も高気圧に覆われるため、晴れるところが多い見込みです。空気の乾燥した状態が続くでしょう。火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山でマイナス1度、津山でマイナス2度、高松で1度の予想です。10日朝よりも4度前後気温が低く、真冬並みの気温になります。日中の最高気温は岡山と津山で12度、高松で11度でしょう。10日