福岡県警嘉麻署は9日、嘉麻市の男性に同日午後4時ごろ、知らない番号から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「今使用されている保険証が使えないので、番号2を押してください」「名前と住所を教えてください」などと言われる内容だった。