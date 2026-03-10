警察官を騙る男からのうその電話をきっかけに下関市の60代の女性が現金900万円をだまし取られるうそ電話詐欺の被害に遭いました。被害にあったのは下関市に住む無職の60代の女性です。下関警察署によりますと今月2日から6日にかけて警視庁の警察官ウエダを名乗る男から家に電話があり「マネーロンダリング事件で逮捕した犯人の家からあなた名義の通帳が見つかった」「事件に関与していないことを証明するために、捜査に協力