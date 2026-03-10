日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は10日、脇元華が「トーナメント特別保障制度」から復帰することを発表した。脇元から復帰届が提出され、トーナメント事業部での審議を経て承認された。【写真】脇元華が披露した“衝撃ドレス”復帰初戦は地元の宮崎で行われる「アクサレディスゴルフトーナメント」（3月27〜29日/UMKカントリークラブ）を予定している。同制度を適用したことにより、脇元の欠場年度の出場義務試合数は、「特別保障