3月9日付けの女子世界ランキングが発表された。【写真】シャットフェースで振り抜く！岩井千怜の最新スイングトップ19まで順位の変動はなく、日本勢最上位の山下美夢有は5位、西郷真央が12位、竹田麗央がが16位、畑岡奈紗が17位、岩井千怜が19位となっている。そのほか、岩井明愛が3ランクアップの20位、古江彩佳は31位、国内女子ツアー開幕戦を制した佐久間朱莉が3ランクアップの39位、勝みなみが41位と続いてており、トップ50