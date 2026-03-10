◇オープン戦ソフトバンク―巨人（2026年3月10日宇部）ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が、試合後に若手主体の野手陣を緊急招集。0―2の7回2死二、三塁で同点の中越え二塁打を放った渡辺陸捕手（25）に苦言を呈した。「（渡辺）陸がいい形でヒットを打って、前回（5日のヤクルト戦）も2打席連続でヒットを打った。でも、あの走塁でマイナスなんで。あんなんじゃ1軍置いておけんって。それはコーチ、オレの指導不足で