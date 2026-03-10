◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）日本代表「侍ジャパン」の岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦のチェコ戦前に行われた公式会見に出席。8日のオーストラリア戦後に先発登板した菅野智之投手（36＝ロッキーズ）が岡本に「打てていないのでカツを入れます（笑い）」と話していた“その後”を明かした。報道陣か