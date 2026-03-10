お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が、9日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。驚きの不動産情報を明かした。番組では「ナインティナイン」岡村隆史に向け、「岡村に住んで欲しすぎる街」企画に続き、「岡村に住んで欲し過ぎる物件」を特集。今回は「ハイコスパ過ぎる物件バトルリノベーション編」として、大阪・堺の古民家と神戸のビンテージマンションを取り上げた。上昇