俳優の竹財輝之助（45）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。凄いと思った俳優を明かす場面があった。数々のドラマでの“クズ男”ぶりで話題となった竹財。MCの「ハライチ」澤部佑から「先輩俳優との交流とか、この人凄かったなっていう…」と問われ、「滝藤さんですかね。滝藤賢一さん」と回答した。「滝藤さんがまだそんなに世に知られる前、僕映画でご一緒しているんですよ」と明か